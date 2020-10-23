Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kayseri'de uyuşturucu taciri 2 kilo esrar ile yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu taciri 2 kilo esrar ile yakalandı

Aracın motor kısmında arama yapılması

Uyuşturucu Taciri Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeden görüntü

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aracın alt motor kısmına zulalanmış 2 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda D.A.'nın doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Şüpheli şahsın kullandığı aracı tespit eden ekipler, Malatya yol uygulamasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, motorun alt kısmına zulalanmış 2 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli D.A. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı