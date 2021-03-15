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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 tona yakın metamfetamin yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 tona yakın metamfetamin yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

- Şahısların emniyetten çıkarılması

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-- Ele geçirilen malzemeler
-- Detay

( KAYSERİ ) - Fabrika ve iş merkezine uyuşturucu baskını: 2 tona yakın metamfetamin yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi- Kayseri polisi İç Anadolu'da tarihinde en büyük ham maddeyi ele geçirdi KAYSERİ

- Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1 yıldır yapılan çalışmalar sonucunda içlerinde iş yeri ve fabrikada olan adreslere yapılan operasyon ile 2 tona yakın metamfetamin yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 1 yıldır uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesini yüksek miktarlarda üretip piyasaya süren şahıslara yönelik yapılan operasyonlar neticesinde, 3 ayrı adreste toplam ağırlığı yaklaşık 2 tona yakın metamfetamin maddesi imalatında kullanılan kimyasal maddeler ile çok sayıda labaratuvar malzemeleri ve 2 adet tartımda kullanılan terazi ele geçirildi. Baskın yapılan adreslerin içerisinde fabrika ve iş merkezinin de bulunduğu operasyonda, materyallere el konulurken E.T ve M.Ö geçtiğimiz hafta tutuklandı. Yine operasyonda yakalanan İ.K, R.D, İ.E, S.A ve M.G isimli 5 şahıs da emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. (EK-TB-
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