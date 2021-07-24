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Kayseri’de sürüye dalan otomobilin sürücüsü yaralandı: 13 koyun telef oldu
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kayseri’de sürüye dalan otomobilin sürücüsü yaralandı: 13 koyun telef oldu

Kayseri’de sürüye dalan otomobilin sürücüsü yaralandı: 13 koyun telef oldu

Kaza yerinden görüntüler

Polis Hastane Bild Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-Otomobilden görüntüler
-Polis ekiplerinden görüntüler
-Telef olan koyunlardan görüntüler
-Diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de koyun sürüsüne dalan otomobilin sürücüsü yaralanırken, 13 koyunda telef oldu. Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesi Erenler Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, C.Y. idaresindeki 38 PE 877 plakalı otomobil, ahıra giden koyun sürüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü C.Y. yaralanırken, sürüdeki 13 koyun telef oldu. Otomobil sürücüsü sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazada hurdaya dönen araç çekici ile kaldırılırken, telef olan koyunlarda sahipleri tarafından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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