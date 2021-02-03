Kayseri'de şüpheli çanta paniği

-Polis ekiplerinden görüntüler

-Ekiplerin sokağı kapatması

-Bomba imha uzmanının inceleme yapması

-Çantanın patlatılması

-Çanta üzerinde yapılan inceleme

-diğer detaylar



( KAYSERİ )- Fünye ile patlatılan şüpheli çanta boş çıktı KAYSERİ



- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaldırımın üstüne bırakılan şüpheli çanta, kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı. Çantanın içi boş çıkarken, polis ekipleri de vatandaşların paniğe kapılmaması için, "Kontrollü patlatma yaptık. Olumsuz bir durum yok" anonsu yaparak bilgilendirdi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Esen Sokak ile Fuzuli Caddesi'nin kesişimindeki kaldırım üzerinde çanta olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak, güvenlik önlemi aldı. Koruyucu kıyafeti çanta üzerinde inceleme yapan bomba imha uzmanı, kontrollü bir şekilde çantayı patlattı. Çanta boş çıkarken, çıkan seste çevredeki binalarda oturan vatandaşları korkuttu. Meraklı gözlerle olup biteni anlamaya çalışan vatandaşları, polis ekipleri, "Kontrollü patlatma yaptık. Olumsuz bir durum yok" anonsu yaparak bilgilendirdi. Olay yeri inceleme polisleri de, çanta üzerinde inceleme yaptı. Kapanan yol yeniden açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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