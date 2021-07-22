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Kayseri'de şüpheli çanta alarmı
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22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kayseri'de şüpheli çanta alarmı

Kayseri'de şüpheli çanta alarmı

-Olay yerinden detaylar

Polis Şüpheli Çanta Harekete Geç Irak Trol 

--Şüpheli çantadan detaylar
--Polis ekiplerinden detaylar
--Bomba imha ekiplerinin çantaya bakmasından detaylar
--Diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan işlek cadde üzerindeki şüpheli çanta ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı ve mağazaların yoğunlukta olduğu İnönü Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, bir mağaza önüne bırakılan şüpheli çantayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cadde yaya ve araç trafiğine kapatılırken, olay yerine sevk edilen bomba imha ekibinin kontrolünde çantanın içerisinde kıyafet olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (EK
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