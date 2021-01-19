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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Kayseri’de suni göl buz tuttu

Kayseri’de suni göl buz tuttu

-Donan gölden detaylar

Hava Sıcaklığı Uttu Kar Yağışı 

--Diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de gece saatlerinde hava sıcaklığının-11 dereceye kadar düşmesi ile beraber, kentte bulunan suni göl buz tuttu. Kayseri’de birkaç gündür etkisini gösteren kar yağışının ardından, hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Kentte gece saatlerinde -11 dereceye kadar düşen hava sıcaklığıyla beraber Beştepeler Mesire Alanında bulunan suni göl de buz tuttu. Buz tutan göl, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Öte yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşlara uyarılarda bulunularak, “Sis-Pus, Kuvvetli Buzlanma ve Don Uyarısı: Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülebileceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. (EK-TB-
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