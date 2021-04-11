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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksitten 3 kişi zehirlendi

Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksitten 3 kişi zehirlendi

-Olay yerinden detay

İlk Müdahale Hastane Karbonmonoksit Karbon Polis Ekipleri 

--Sağlık ekiplerinden detay
--Polis ekiplerinden detay

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit nedeni ile 3 kişi zehirlendi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sancaktepe Mahallesi Beylik Sokak üzerinde bulunan müstakil bir ikamette meydana gelen olayda, ev sakinlerinin kendini iyi hissetmemesiyle haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede evde bulunan 3 kişinin karbonmonoksitten zehirlendiği tespit edilerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (EK-AÖ-
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