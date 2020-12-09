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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kayseri'de sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kayseri'de sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

-Drone görüntüleri

Aktüel Irak 

--Develi ilçesinin sis ile kaplanması
--Kayseri merkezinin sis ile birleşmesinden aktüel görüntüler
--diğer detaylar

( KAYSERİ - DRONE) KAYSERİ

- Kayseri merkezde oluşan sisin, Erciyes Dağı'nın eteklerinden çekilen görüntüleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kayseri'de sabah saatlerinde kent merkezinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Erciyes Dağı'nın eteklerinden çekilen görüntülerde, kent merkezinde oluşan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yağan karla beraber etrafın bembeyaz olması ile kent merkezindeki sis birleşince ortaya güzel görüntüler çıktı. Ayrıca, Develi ilçesini de kaplayan sisin dağlarla beraber çekilen görüntüsü de hayran bıraktı. (AG-
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