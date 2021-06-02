Kayseri'de sağanak yağış...Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı

-Mahsur kalan araçlardan görüntü

-Araçların sudan geçmesi

-Araçların kurtarılması

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( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'de aniden başlayan sağanak yağış etkili olurken, sürücüler göle dönen yollarda mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, araçlarından iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Kentte aniden başlayan ve kısa sürede etkisini gösteren sağanak yağış vatandaşı hazırlıksız yakaladı. Şehrin birçok noktasında yol üzerinde su birikintileri oluşurken bazı otomobiller mahsur kaldı. Talas ilçesinde de birçok araç sürücüsü, yağmurun oluşturduğu göletlerde ilerlemekte güçlük çekti. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, iş makineleri yardımıyla kurtarılırken, ekipler ise yola giriş çıkışları yasakladı.

