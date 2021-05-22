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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kayseri’de sağanak yağış etkili oldu, araçlar yolda kaldı

Kayseri’de sağanak yağış etkili oldu, araçlar yolda kaldı

Su baskınının meydana geldiği yoldan detaylar

Polis Sağanak Yağış Su Baskını Polis Ekipleri 

-Yolda kalan araçlardan detaylar
-Trafikten detaylar
-Alt geçitleri kapatan itfaiye ve polis ekiplerinden detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de sağanak yağışın etkili olmasının ardından caddelerde su baskınları meydana gelirken, bazı araçlar da yolda kaldı.Kayseri’de öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından şehrin bazı noktalarında cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi. Su baskınları nedeni ile bazı araçlar yolda kalırken, trafikte de kuyruklar oluştu. Ayrıca polis ve itfaiye ekipleri de su basan alt geçitlere giden yolları kapatarak önlem aldı.‘Meteoroloji uyarmıştı’Diğer yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tahmin uyarısında, “Yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, dolu riski, ani sel ve su baskını ) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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