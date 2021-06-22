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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kayseri'de sağanak sele neden oldu

Kayseri'de sağanak sele neden oldu

vatandaştan gelen görüntü

( KAYSERİ ) KAYSERİ

Sağanak Yağış Sağanak Sel 


- Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak yağışın ardından sel meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde yoğun yağışın ardından sel meydana geldi. Sel suları mahalle yolunda tahribata neden olurken, mahalleye ulaşım kapandı. Yahyalı Belediyesi ekipleri de, kapanan yolu açmak için çalışma başlattı. (AG-ÖK-Y)
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