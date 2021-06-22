Kayseri'de sağanak sele neden oldu

- Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak yağışın ardından sel meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde yoğun yağışın ardından sel meydana geldi. Sel suları mahalle yolunda tahribata neden olurken, mahalleye ulaşım kapandı. Yahyalı Belediyesi ekipleri de, kapanan yolu açmak için çalışma başlattı. (AG-ÖK-Y)
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