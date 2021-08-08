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Kayseri’de sağanak sele dönüştü
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Kayseri’de sağanak sele dönüştü

Kayseri’de sağanak sele dönüştü

-Cep telefonu görüntüleri

Gürültü Sağanak Yağış Su Baskını Dolu Yağışı Cep Telefonu 

--Selden görüntüler
--Ahırdan görüntüler
--Vatandaşlardan detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde sağanak sonrası sel meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Dilciler Mahallesinde yağan yağmurun ardından sel meydana geldi. Selde herhangi bir can kaybı olmazken, bazı ahırları ve ekin tarlalarını su basmasından dolayı maddi hasar oluştu. İlçe sakinleri kendi çabaları ile suları tahliye etmeye çalışırken, selin görüntüleri de vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Diğer yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda, “Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgemiz genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verilmişti. (EK
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