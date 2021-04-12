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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kayseri'de pastırmacılarda 'Ramazan' yoğunluğu

Kayseri'de pastırmacılarda 'Ramazan' yoğunluğu

Pastırmanın kesilmesinden görüntükler

Sahur Birinci Sınıf 

-Sucuklardan görüntüler
-Pastırmacılardan detaylar
-Bekir Çatalbaş ile röportaj
-diğer detaylar

( KAYSERİ -ÖZEL) KAYSERİ

- Kayseri'de Ramazan öncesinde pastırmacılarda hareketlilik yaşanıyor. Pastırma ve sucuğu ile ünlü Kayseri'de, Ramazan öncesinde pastırmacılarda hareketlilik yaşanıyor. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezlerinden olan pastırma, sucuk ve sucuk içine olan ilgi, pastırmacıları da memnun etti. Kayseri'de pastırmacılık yapan Bekir Çatalbaş, "Pandemiden önceki Ramazanlarda daha heyecanlı ve daha güzel işlerimiz oluyordu ama şimdide Ramazan yaklaşınca hareket başladı.
Hoşaflık, pastırma, sucuk ve sucuk içi satışlarımız iyi. Fiyatlarda her şeyde olduğu gibi geçen seneye bakarak farklı ama biz elimizden geldiği kadar zamları yansıtmamaya çalışıyoruz. Ramazan’da sucuk içi biraz daha ön planda oluyor" ifadelerini kullandı. 1. sınıf pastırma 170 TL'den satılırken, sucuğun birinci sınıfı da 80 TL’den raflarda yerini alıyor. (AG-
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