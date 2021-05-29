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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kayseri'de otomobile giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

Kayseri'de otomobile giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

Ekiplerin yılanı çıkartmak için çalışması

Uzunlu 

-Yılanın çıkarılması

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobile giren 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güneyaşağı Mahallesi'nde bir kişi, otomobiline yılan girdiğini fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine otomobili lif yardımı havaya kaldıran itfaiye ekipleri, yılanı çıkartmak için çalışma başlattı. Çalışmanın ardından çıkartılan 1 metrelik yılan, ekipler tarafından doğaya salındı.
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