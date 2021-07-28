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Kayseri'de orman yangını
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kayseri'de orman yangını

Kayseri'de orman yangını

Yanan ormandan görüntüler

( KAYSERİ )- Kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması sürüyor KAYSERİ

Yangın Altın Orman Yangını Trol 


- Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde başlayan orman yangını kısa süre içerisinde büyüdü. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ulupınar Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı orman yangını çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Aladağlar Milli Parkı yakınlarında devam eden yangını sürdürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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