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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kayseri'de öfkeli dayı dehşeti...Yeğenini pompalı tüfekle yaraladı

Kayseri'de öfkeli dayı dehşeti...Yeğenini pompalı tüfekle yaraladı

Olay yerinden detaylar

Polis Hastane Ayı Dehşeti Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Polis ekiplerinden detaylar
-Olay yeri inceleme ekiplerinden detaylar
-Diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, aralarında husumet olan yeğenini pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı bağlı Yahya Kemal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Gökhan Y. ile aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen yeğeni Ataberk T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Gökhan Y. yanında bulundurduğu pompalı tüfek ile yeğeni Ataberk T.’yi karın boşluğundan vurarak ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından sivil araçla hastaneye kaldırılan Ataberk T. tedavi altına alınırken, polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri olayın ardından kayıplara karışan Gökhan Y.’yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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