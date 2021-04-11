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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kayseri’de Nisan karı etkisini göstermeye devam ediyor

Kayseri’de Nisan karı etkisini göstermeye devam ediyor

-Kent meydanından detay

Hafta Sonu Turab Bild Yağan Kar Yağışı 

--Cadde ve sokaklardan detay
--Ağaçların üzerine yağan kardan detay

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de Nisan ayında yağan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kayseri’de 2 gün önce başlayan kar yağışının etkisini sürdürmesi ile birlikte kent merkezi ve sokaklar beyaza büründü. Kar yağışından önce çiçek açarak yeşillenen ağaçların üzeri de kar yağışı ile beraber beyaza kaplandı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içerisinde yapılan açıklamada ise, en son 1981 yılının Nisan ayında yağan kardan sonra ilk defa bu kadar yoğun yağış olacağı bildirilerek, "Yapılan değerlendirmelere göre kar yağışlarının bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırması, Kayseri'nin merkez ilçeleri, Felahiye. İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi ve Tomarza ilçelerinde kuvvetli ve zaman zaman yoğun olmak üzere hafta sonu da devam etmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklamaları yapılmıştı. (EK
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