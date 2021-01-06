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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kayseri’de mobilya fabrikasında korkutan yangını

Kayseri’de mobilya fabrikasında korkutan yangını

-Drone görüntüleri

Polis Fabrika Mobilya Fabrikası Mobilya Masa Sandalye 

--Yanan fabrikadan görüntüler
--İtfaiye ekiplerinden görüntüler
--Diğer detaylar

( KAYSERİ -DRONE)- Hangarların çatısı çöktü, söndürme çalışması devam ediyor KAYSERİ

- Kayseri’de masa sandalye üretimi yapan bir mobilya fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 57. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, masa sandalye üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangında fabrikanın bir kısmının çatısı çöktü. Fabrikada çalışanların olmamasından dolayı yaralanan olmazken, 3 hangarda yangın devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangının büyüklüğü İHA Drone’u ile havadan görüntülendi. (EK-MÇ-Y)
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