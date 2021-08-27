Kayseri'de korkutan fabrika yangını

-Yangından görüntüler

-ekiplerden görüntüler



( KAYSERİ -DRONE)- 3 katlı mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor KAYSERİ



- Kayseri'nin İncesu ilçesinde mobilya üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Süksün Mahallesi'nde bulunan mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor. (AG-

