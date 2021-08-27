Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kayseri'de korkutan fabrika yangını
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Kayseri'de korkutan fabrika yangını

Kayseri'de korkutan fabrika yangını

Drone görüntüsü

Fabrika Yangını Fabrika Sağlık Ekibi Mobilya Fabrikası Yangın 

-Yangından görüntüler
-ekiplerden görüntüler

( KAYSERİ -DRONE)- 3 katlı mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor KAYSERİ

- Kayseri'nin İncesu ilçesinde mobilya üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Süksün Mahallesi'nde bulunan mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor. (AG-
İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement