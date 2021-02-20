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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kayseri'de kömür tozu yüklü tır devrildi, yol ulaşıma kapandı

Kayseri'de kömür tozu yüklü tır devrildi, yol ulaşıma kapandı

-Devrilen tırdan görüntüler

Acil Servis Güvenlik Önlemi Direksiyon 

--Polis ekiplerinden görüntüler
--Yola saçılan kömür tozlarından görüntüler

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de devrilen kömür tozu yüklü tırın şoförü yaralanırken, Sivas yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Sivas Yolu Kuzey Çevre Yolu Kavşağı'nda meydana gelen kazada, A.F.'nin kullandığı 33 ASZ 23 plakalı kömür tozu yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tır sürücüsü A.F. yaralanırken, kömür tozları da yola saçıldı. A.F., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı. Kapanan yol, kömür tozlarının kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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