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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

- Alışveriş yapan vatandaşlardan görüntü

Hafta Sonu Alışveriş Trafik Yoğunluğu 

-- Oluşan yoğunluktan görüntü
-- Caddelerdeki araç yoğunluğundan görüntü
-- Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, Kayserili vatandaşlar alışveriş yaptı. Market, manav, balıkçı, restoran gibi yerlerden ihtiyaçlarını alan vatandaşlar kısıtlamaya saatler kala yoğunluk oluşturdu. Ayrıca şehrin ana caddelerinde de trafik yoğunluğu yaşandı. Kısıtlama bu akşam 21:00'de başlayacak ve Pazartesi 05:00'e kadar devam edecek.
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