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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olay yerinden detay

İlk Müdahale Polis Hastane Bıçaklı Kavga Sağlık Ekipleri 

-Polis ekiplerinden detay
-Olay yeri inceleme ekiplerinden detay

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından T.M. üzerinde bulunan bıçakla A.T. ve M.H. isimli şahısları yaraladı. Meydana gelen kavgada A.T. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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