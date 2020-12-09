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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Kayseri’de havadan maske denetimi

- Kayseri’de havadan maske denetimi

-Drone'dan detaylar

Trafik Kuralları Trol 

--Drone görüntülerinden detaylar
--Ekiplerin araçları kontrolünden detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ün talimatı doğrultusunda drone aracılığı ile ‘Havadan Trafik ve Maske Denetimi’ uygulaması yapıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından Talas ilçesine bağlı Halef hoca Caddesi’nde ‘Havadan Trafik ve Maske Denetimi’ uygulaması yapıldı. Uygulamada drone ile trafik kurallarını ihlal eden araçlar tespit edilirken, uygulama noktasında bulunan trafik ekipleri tarafından araçlar durdurularak maske kontrolü yapıldı. (EK-AÖ-
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