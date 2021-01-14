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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kayseri'de görsel şölen: Kent merkezi sis denizinde kayboldu

Kayseri'de görsel şölen: Kent merkezi sis denizinde kayboldu

Sisten drone görüntüleri

( KAYSERİ -DRONE) KAYSERİ


- Kayseri'de etkili olan sis nedeniyle kent merkezi kayboldu. Havadan görüntülenen görsel şölen, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kayseri'de kent merkezinde etkili olan sis, Erciyes Dağı'nın eteklerinden çekilen görüntülerde net bir şekilde belli oldu. Kent merkezi adeta sis denizinde kaybolurken, ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı. Sis nedeniyle oluşan görsel şölen de havadan görüntülendi.
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