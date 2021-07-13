Kayseri’de FETÖ şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı

- İzmir merkezli FETÖ-PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre İzmir merkezli düzenlenen operasyonda FETÖ üyesi olduğu belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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