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Kayseri’de FETÖ şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Kayseri’de FETÖ şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı

Kayseri’de FETÖ şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin sağlık kontrolünden çıkarılışı

Operasyon Akalan Altın Gözaltı Trol 

-Detay

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- İzmir merkezli FETÖ-PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre İzmir merkezli düzenlenen operasyonda FETÖ üyesi olduğu belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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