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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı

Gözaltına alınan şahısların emniyete götürülmesi

( KAYSERİ )- Mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan arandıkları belirlenen muvazzaf ve ihraç edilmiş 20 askeri personeli yakalamak için operasyon başlatıldı KAYSERİ

Mahrem Askeri Personel Trol 


- Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan arandıkları belirlenen ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen muvazzaf ve ihraç edilmiş 20 askeri personeli yakalamak için operasyon başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturması kapsamında Mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık bir şekilde arandıkları ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, aralarında muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personelden oluşan toplam 20 şüpheli şahsa eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahıslar, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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