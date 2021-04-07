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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü 1 yaralı

Kayseri'de feci kaza: 2 ölü 1 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

Kamyon Kasası Polis Hastane Gesi Ticari Araç 

-Ekiplerin çalışmalarından görüntüler
-Aracın camından giren çelik borulardan görüntüler
-Detaylar

( KAYSERİ )-Kamyona arkadan çarpan aracın içerisine kamyon kasasındaki çelik borular girdi KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari araç kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyon kasasındaki çelik borular aracın içerisine girerken, araçta bulunan 2 kişi feci şekilde can verdi. Edinilen bilgiye göre Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. cadde üzerinde Ümit K.'nın (30) sürücüsü olduğu 46 HE 019 plakalı Renault marka hafif ticari araç, Mehmet B.'nin kullandığı 38 PC 352 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın ardından kamyon kasasındaki çelik borular, aracın ön camından girdi. Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan sürücü ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi feci şekilde hayatını kaybederken kamyon sürücüsü ise yaralandı. Yaralı kamyon sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise yolu trafiğe kapatarak inceleme yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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