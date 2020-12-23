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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kayseri'de fabrika yangını

Kayseri'de fabrika yangını

-Ekiplerden görüntüler

Fabrika Yangını Fabrika Güvenlik Önlemi Mobilya Yangına Müdahale 

--İtfaiye ekiplerinden görüntüler
--Fabrikadan görüntüler
--Fabrikanın yanan yerlerinden görüntüler
--diğer detaylar

( KAYSERİ )-Mobilya ve elyaf üretimi yapan fabrikada çıkan yangında büyük çapta hasar oluştu KAYSERİ

- Kayseri'de mobilya ve elyaf üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile söndürülürken, büyük çapta hasar oluştu. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 23. Cadde üzerinde elyaf ve mobilya üretimi yapan bir fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrikanın etrafında güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrika da büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (AG-
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