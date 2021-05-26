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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kayseri'de evinde Kovid-19 aşısı yapılan 91 yaşındaki Raziye Erdoğan'dan teşekkür

Kayseri'de evinde Kovid-19 aşısı yapılan 91 yaşındaki Raziye Erdoğan'dan teşekkür

- Sağlık personelinin eve gidişi - 91 yaşındaki Raziye Erdoğan'a aşı uygulanması - Raziye Erdoğan'ın konuşması: - "Devletimizden Allah razı olsun. Evime kadar gelip aşımı yaptılar. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın gözlerinden öpüyorum"KAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin İncesu ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Raziye Erdoğan'a yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı geliştirilen Sinovac aşısının ilk dozu yapıldı.İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Alo 182 aracılığıyla oluşturulan talep üzerine sağlık ekipleri Raziye Erdoğan'ın evine ulaştı.Aşı olmaktan korktuğu için bugüne kadar bekleyen ve sonradan ikna edilen Erdoğan'a aşısının ilk dozu, İncesu Devlet Hastanesi Evde Aşı Birimi'nde görevli Dr. Çağrı Apaydın ve sağlık memuru Kürşat Taş tarafından evinde yapıldı.Sağlık ekibi, herhangi bir yan etki görülmesi ihtimaline karşı bir süre Erdoğan'ın evinde bekledi.Dr. Apaydın, toplum bağışıklığı için aşılamanın önemine dikkati çekerek, ilçede 7 bin 851 doz aşı uyguladıklarını belirtti.
Mahalle mahalle gezerek aşıları yaptıklarını dile getiren Apaydın, "Sırası gelenleri de aşı olmaları için teşvik ediyoruz. Bugün 91 yaşındaki Raziye teyzenin evindeyiz. Kendileri Alo 182'den randevu almışlar ve hastaneye gelemediklerini bildirmişler. Biz de geldik ve aşının ilk dozunu uyguladık." dedi.
Sağlık ekiplerinin evine kadar gelip aşısını yaptıkları için memnun olduğunu aktaran Raziye Erdoğan da "Devletimizden Allah razı olsun. Evime kadar gelip aşımı yaptılar. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Hastane Yan Etki Yazılı Açıklama Sağlık Ekipleri 

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