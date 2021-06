Kayseri’de etkili olan yağmur sonrası evleri su bastı

--Evlerin su bastıktan sonraki görüntüsü

- Kayseri’de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından su taşkınları meydana gelerek, evleri su bastı. Evini su basan vatandaşlar da mağduriyetlerinin giderilmesi için ekiplere yardım çağrısında bulundu. Kayseri’de dün öğleden sonra başlayarak etkisini arttıran yağmur sonrasında yollarda su taşkınları oluştu ve araçlar yollarda mahsur kaldı. Yağmurun şiddeti nedeni ile Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Günay Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın da rögarının taşmasıyla zemin katta bulunan evleri su bastı. Evlerdeki eşyaların büyük kısmı kullanılamaz hale gelirken, ikamet sahipleri de belediyeye yardım çağrısında bulundu. 6 yıldır apartmanda oturan ve her yağışta bu durumla karşılaştıklarını söyleyen Hakan Demir, “Dün akşam saatlerinde yağan yağmurda evimi komple su bastı. Mobilyalarım, eşyalarım, elektronik aletlerim, çocuğumun yatak odası mahvoldu. Bu su baskınlarının sebebi de rögarlardan kaynaklı oluyor. Oralardan çıkış bulamadıkları için oluyor. Burada da bir tek bu rögarlara çare bulunamıyor. Belediye başkanımızdan ricamız ilk önce rögarların yaptırılması ve bu sebepten evimizde oluşan hasarın karşılanması. Her yağışta taşıyor sular ve bu şekilde evimizde oturamıyoruz. 3 çocuğum ile mağdur durumda kaldım” dedi.

Bina sakini Tolga Yamalı ise, “Dün yaşanan sağanak bir yağıştan ve rögar taşmasından dolayı burayı su bastı. Evimizin her yeri komple su içinde kaldı. Televizyonumuz, makinalarımız, buzdolaplarımız yandı. Her yer su içindeydi ve biz bu rögarın yapılmasını istiyoruz. Biz kendimiz temizledik. Belediye başkanımızdan tek isteğimiz bu rögar arızasının giderilmesi ve masraflarımızın karşılanmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. (EK-TB-