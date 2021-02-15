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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kayseri'de DEAŞ ve PKK operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de DEAŞ ve PKK operasyonu: 5 gözaltı

- Operasyondan görüntü

( KAYSERİ ) - KAYSERİ

Bild Akalan 


- Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda DEAŞ ve PKK Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ ve PKK/KCK Terör Örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Suriye'de DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 4, PKK/KCK Terör Örgütünün Propagandasını yaptığı tespit edilen 1 şahıs, düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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