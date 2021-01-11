Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kayseri'de dağlık alanda ağaca asılı erkek cesedi bulundu

Kayseri'de dağlık alanda ağaca asılı erkek cesedi bulundu

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Polis Hastane Cenaze Polis Ekipleri 

-Ağaçta asılı Abdullah Aktaş'tan görüntüler
-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntüler
-Ekip araçlarından görüntüler
-diğer detaylar

( KAYSERİ ) - KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dağlık alanda ağaca asılmış erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde dağlık bir alanda ağaca asılı hareketsiz bir şekilde duran şahsı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede isminin Abdullah A. (30) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Abdullah A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından ağaçtan indirilerek hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı