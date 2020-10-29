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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kayseri’de 'Cumhuriyet' coşkusu

Kayseri’de 'Cumhuriyet' coşkusu

Tebriklerin kabul edilmesi

General Fedakarlık Halk Oyunları 

-Etkinliklerden görüntüler
-Katılanlardan görüntüler
-Vali Günaydın'ın konuşması
-detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıldönümü dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi.
Kayseri’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği önünde bir dizi etkinlikler düzenlendi.
Düzenlenen etkinlikler kapsamında, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tebrikleri kabul etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Şehmus Günaydın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ın önderliğinde kahraman ecdadımızın imkansızlığın içerisinde büyük fedakarlıkları ile bizlere kazandırdığı Kurtuluş Savaşı’ndan sonra kurduğumuz Cumhuriyetimizin 97. yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizi sonuna kadar payidar kılma hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Milletimizin kutlu yürüyüşünde önümüze çıkan ve çıkarılan bütün sorunları, senaryoları, ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla boşa çıkaracağız" dedi.
Vali Günaydın’ın konuşmasının ardından halk oyunları gösterisi ve bando takımı tarafından verilen konser ile program sona erdi. "Yer tartışması" Düzenlenen törene katılan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’a yer ayrılmadığı gerekçesi ile tartışma çıktı. CHP Milletvekili Arık, AK Parti Milletvekili İsmail Tamer, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ın da içerisinde bulunduğu tartışmada Vali Günaydın, CHP Milletvekilinin törene katılıp katılmayacağının bilgisini vermediğini söyledi.

Milletvekili Çetin Arık’ı valilik makamına davet eden Vali Günaydın, vekilin gelmemesi ile tartışma alanından ayrıldı.
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