Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kayseri'de bir garip kaza: Otoparka düşen otomobil dik durdu

Kayseri'de bir garip kaza: Otoparka düşen otomobil dik durdu

Kaza yerinden görüntüler

Polis Bild Direksiyon 

-Ekiplerden görüntüler
-Otoparka düşen otomobilden görüntüler
-Detaylar

( KAYSERİ -ÖZEL) KAYSERİ

- Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen kazada binanın otoparkına düşen otomobil dik şekilde durdu. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 38 ADM 507 plakalı Volvo marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak binanın otoparkına düştü. Otoparkta park halinde bulunan araçların arasına düşen otomobil dik şekilde dururken, kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, park halindeki iki araç zarar gördü. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement