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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kayseri'de bir aile kazada yok oldu: 4 ölü

Kayseri'de bir aile kazada yok oldu: 4 ölü

Cenazelerin morga gelmesi

İlk Müdahale Trafik Kazası Bebek Arabası Sulama Kanalı Polis Ekipleri 

-Kaza yapan araçtan fotoğraflar

( KAYSERİ )- Kayseri'de feci kaza- Otomobilin bagajındaki bebek arabası görenleri duygulandırdı KAYSERİ

- Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı-Kayseri yolu Pazarören Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Hüseyin Şahan (36) yönetimindeki 27 SP 695 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede araç içerisinde aynı aileden olan otomobil sürücüsü ile Semra Şahan (32), Mehmet Efe Şahan (2) ve Damla Şahan (24) hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde ve araçta inceleme yaptı. Öte yandan, otomobilin bagajında bulunan bebek arabası da görenlerin yüreğini burktu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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