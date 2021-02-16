Kayseri'de beyaz şölen

-- Manzaralardan görüntüler

-- Röportajlar

-- Detaylar



( KAYSERİ ) -- Kar etkisini artırdı, kentte eşsiz görüntüler ortaya çıktı KAYSERİ



- Kayseri'de etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaza bürürken beraberinde eşsiz manzaralar getirdi. Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, akşamüstü etkisini artırdı. Şehrin tamamı beyaza bürünürken kar yağışı ile birlikte kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Vatandaşlardan bazıları fotoğraf çekerken, bazıları ise kuşlara yem bıraktı. Vatandaşlar; özledikleri kara kavuştukları için mutlu olduklarını söyledi.



Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, yoğun kar yağışı uyarısında bulunarak, "Bölge genelinde yoğun kar (15-20 cm), yüksek kesimlerde (20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. (TB-



loading...