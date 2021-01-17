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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kayseri’de baltalı kavga: 1 yaralı

Kayseri’de baltalı kavga: 1 yaralı

Olay yerinden detaylar

İlk Müdahale Hastane Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Otomobilden detaylar
-Sağlık ekiplerinden detaylar
-Polis ekiplerinden detaylar
-Diğer detaylar

( KAYSERİ )-Baltayla saldırdıkları otomobilin sürücüsünü bacağından yaraladılar KAYSERİ

- Kayseri’de kimliği belirsiz şahıslar, balta ile saldırdıkları otomobil sürücüsünü bacağından yaraladı. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı Cem Sultan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi veya kişiler 38 AED 943 plakalı otomobile ellerinde baltalar ile saldırdıktan sonra kaçtı. Meydana gelen olayda otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü B.K.’de (20) bacağına aldığı balta darbesi ile yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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