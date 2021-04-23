Kayseri'de balkonlarda 23 Nisan coşkusu

-Etkinlikten aktüel görüntüler

-Günaydın'ın konuşması

-Büyükkılıç'ın konuşması

-diğer detaylar



( KAYSERİ -DRONE)-Protokol cadde cadde gezip çocukların bayramını kutladı KAYSERİ



- Kayseri protokolü, evlerinden çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda cadde cadde gezerek çocukların bayramı sevincine ortak oldu. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kent merkezindeki caddeleri gezerek çocukların bayramını kutladı. Spor AŞ tarafından düzenlenen etkinlikte, bando takımı ve dans ekibi de gösterileri ile çocukların yanında oldu. Balkonlarından ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak etkinliğe katılan çocuklarda, bayramlarını coşkuyla kutladı. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, burada yaptığı açıklamada, "Hepinizin bildiği gibi pandemi sürecini yaşıyoruz. Ancak pandemi süreci bizim bayram sevincimize engel olmadı. Vatandaşlarımızın, çocuklarımızın coşkusunu hep birlikte gördük, yaşadık. Kayserili hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizler büyükşehir belediyemiz ile birlikte bu bayramın coşku içerisinde kutlanması için ilçe belediyelerimizle, kamu kurumlarımızla birlikte bütün tedbirleri aldık. Belirli sınırlar içerisinde bayramımızı kutluyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Geçen sene de pandemiden dolayı arzu ettiğimiz şekilde kutlayamamıştık. Bu sene de o noktadayız ama inanıyorum ki pandemi süreci bitecek ve normalleşeceğiz. Bu bizim elimizde İnşallah normal zamanlardaki gibi bayramlarımızı coşkuyla kutlayacağız" ifadelerini kullandı.



loading...