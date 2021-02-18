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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kayseri'de aranan şahıslara 68 polisle şafak operasyonu: 11 gözaltı

Kayseri'de aranan şahıslara 68 polisle şafak operasyonu: 11 gözaltı

Şahısların emniyetten çıkarılması

Akalan Şafak Operasyonu Hırsız Yakalama Emri Irak 

-Emniyetten görüntüler
-detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de 27 ekip 68 polis ile 16 hedef şahsın yakalanması için 19 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, haklarında çeşitli suçlarından mahkemece yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince operasyon düzenlendi.
27 ekip 68 polis ile 16 hedef şahsın yakalanması için 19 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma', 'kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık', 'kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık', 'bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama', 'yaralama' gibi asayiş suçlarından aranan toplam 11 şahıs yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Firar olan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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