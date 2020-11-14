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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kayseri’de aracın ses sistemi içerisinde 2 kilo 700 gram esrar yakalandı

Kayseri’de aracın ses sistemi içerisinde 2 kilo 700 gram esrar yakalandı

Araçta arama yapılması

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri İstihbarat 

-Uyuşturucu maddenin yakalanması
-Diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda aracın ses sistemi içerisine zulalanmış 2 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, S.T.'nin kente uyuşturucu maddesi getireceği bilgisi üzerine şüpheli şahsın aracı tespit edildi. Malatya yol uygulamasında aracı durduran ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada aracım ses sistemi içerisine zulalanmış 2 kilo 700 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.T., emniyete götürüldü.
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