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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kayseri'de 856 nüfuslu mahalle karantinaya alındı

Kayseri'de 856 nüfuslu mahalle karantinaya alındı

-Mahalleden drone görüntüleri

Karantina Jandarma Toplantı Kullar Kışla 

--Jandarma ekiplerinin nöbet tutması
--Mahallenin tabelasından detaylar
--Mahalledeki evlerden detaylar

( KAYSERİ )-Mahalledeki okulda eğitim 10 gün uzaktan devam edecek KAYSERİ

- Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı 856 nüfuslu Kayadibi Mahallesi, artan korona virüs vakalarından dolayı 10 gün karantinaya alındı. Mahalledeki okulda eğitim 10 gün boyunca uzaktan devam edecek. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi, artan korona virüs vakalarından dolayı karantinaya alındı. 856 nüfuslu mahallede 10 gün boyunca karantina uygulanacak ve okullarda bu süre boyunca uzaktan eğitime devam edecek. Mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, jandarma ekipleri de nöbet tutuyor. Yeşilhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, alınan karantina kararıyla ilgili şu bilgilere yer verildi: "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 14 Şubat 2021 saat 22.30'da yapmış olduğu toplantı neticesinde, ilçemize bağlı Kayadibi Mahallesi'nde artan covid19 vakaları nedeniyle tedbiren 15 Şubat 2021 saat 00.00'dan geçerli olmak üzere 10 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verilmiştir. Mahalleye giriş çıkış yapılması yasak olup, vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyaçları için gerekli tedbirler alınmıştır. Mahalledeki Kayadibi İlkokulu ve ortaokulu 10 gün boyunca uzaktan eğitime devam edecektir." (AG-
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