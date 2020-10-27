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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Kayseri'de 8 kişinin yaşadığı evde yangın paniği

Kayseri'de 8 kişinin yaşadığı evde yangın paniği

Ekiplerden görüntüler

Polis Yangın Paniği Sağlık Ekibi Güvenlik Önlemi Yangına Müdahale 

-Yanan evin penceresinden görüntüler
-İtfaiye ekiplerinin binadan çıkması
-Çevreden görüntüler
-diğer detaylar

( KAYSERİ ) - KAYSERİ

- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu 8 kişinin yaşadığı evde çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Tamer Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, yabancı uyruklu 8 kişinin yaşadığı evin mutfak kısmına henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yaşayan 8 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (AG-
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