Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kayseri’de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kayseri’de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Kayseri’de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

-Kaza yapan otomobillerden detaylar

İlk Müdahale Polis Hastane Zincirleme Kaza Polis Ekipleri 

--Kaza yerinden detaylar
--Polis ekiplerinden detaylar
--Sağlık ekiplerinden detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada,38 UE 787, 38 DV 162 ve 38 LL 268 plakalı 3 otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Anız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralıAnız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı