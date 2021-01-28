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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kayseri'de 25 adrese eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı

Kayseri'de 25 adrese eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı

Şahısların emniyetten çıkarılışı

Akalan Hapis Cezası Yakalama Emri 

-Şahısların adliyeye sevk edilişi
-Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında 28 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile birlikte toplam 18 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre haklarında çeşitli suçlarından mahkemece yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince operasyon düzenlendi.
25 adrese 44 ekip ve 108 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda hakkında 'Hırsızlık' suçlarından toplamda 28 yıl 10 ay 16 kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ile birlikte toplam 18 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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