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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Kayseri'de 218 mahalle yolu ulaşıma açıldı

- Kayseri'de 218 mahalle yolu ulaşıma açıldı

- Yol açma çalışmalarından görüntüler

Kar Temizliği Karla Mücadele Kaldırımlar Kar Yağışı Kışla 

-- Kar yağışından görüntüler
-- Çalışan ekiplerden görüntüler
-- Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle 13 ilçede kapanan 218 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Merkezde de ekipler, ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan Akkışla ilçesinde 7, Bünyan’da 34, Develi’de 40, Felahiye’de 6, İncesu’da 4, Kocasinan’da 12, Özvatan’da 7, Pınarbaşı’da 40, Sarıoğlan’da 10, Sarız’da 10, Talas’ta 8, Yahyalı’da 20 ve Tomarza’da 20 olmak üzere toplam 218 mahalle yolu ulaşıma açtı. Ayrıca ulaşıma kapanan Develi’de 5 ve Pınarbaşı’da 70, Sarız’da 30 ve Tomarza’da 20 mahalle yolunda kar ve yoğun tipinin devam etmesi nedeniyle yol açma ve temizleme çalışmaları sürüyor. Öte yandan bu yıl kar mücadelesi yapılan 21 bin 264 kilometrelik yol ağında bin 329 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ekipler, gece, gündüz demeden ulaşımda zorlukları giderebilmek amacıyla karla mücadele etmeye devam ediyor. Merkezde ise Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın karla mücadele ekipleri de Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki ana arterler, cadde ve sokaklarda gece boyu yol temizleme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri ise kent genelinde yayaların kullandığı kaldırımlar ve meydan gibi vatandaşların kullandığı alanlarda kar temizliği yapıyor. Ekiplerin buzlanmayı önlemek amacıyla kar küreme ve temizlik çalışmaları sürüyor. Merkez ve ilçeler olmak üzere 7 noktada, toplam 125 araç ve 273 personel ile çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması için mücadelesini sürdürüyor. (TB-
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