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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobildeki yazı yürek dağladı

Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobildeki yazı yürek dağladı

- Kaza yerinden görüntüler

Sağlık Ekibi Elektrik Direği Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-- Ekiplerin çalışmasından görüntüler
-- Otomobilde yazan yazıdan görüntüler
-- Detaylar

( KAYSERİ )- Otomobil tramvay yoluna girerek elektrik direğine çarptı: 2 ölü 1 yaralı KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvay yoluna girerek elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Belsin 19 Mayıs mahallesi Taha Carım Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Muzaffer B.'nin sürücüsü olduğu 06 DJ 6271 plakalı Forf marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay durağına girerek elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise hurdaya dönen otomobildekilere müdahale etti. Yapılan kontrollerde sürücü Muzaffer B. ile Serkan A.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı olarak çıkartılan Halil K. ise ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedeni incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Arka camdaki yazı yürek dağladı Öte yandan kaza yapan aracın arka camındaki 'Eller Ne Derse Desin Korkma Kullar Kader' yazısı ise görenlerin yüreğini dağladı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (TB-
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