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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
KAYSERİ - Çiftlikte çıkan yangında saman balyaları yandı

KAYSERİ - Çiftlikte çıkan yangında saman balyaları yandı

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Kayseri 'de çiftlikte çıkan yangında saman balyaları yandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.Kocasinan ilçesi Elagöz Fevzi Çakmak Mahallesi 1. Cadde'deki büyükbaş hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bahçe kısmında başlayan yangında, açık alandaki saman balyaları alev aldı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşların da desteğiyle yangına müdahale etti.Kontrol altına alınan yangında, çok sayıda saman balyası yandı.

Büyükbaş Hayvan Hayvan Yangına Müdahale Trol 

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