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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KAYSERİ - Bir kadın evinde ölü bulundu

KAYSERİ - Bir kadın evinde ölü bulundu

- Kadının yaşadığı apartman - Apartman önünde toplanan bina sakinleri ve cenaze aracı - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları Kayseri 'de bir kadın evinde ölü bulunduKAYSERİ (AA) - Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan 62 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.Tacettin Veli Mahallesi Bardak Sokak'ta bir apartmanın 7. katında yaşayan F.D'den haber alamayan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Eve gelen sağlık ekipleri, F.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Kadının yakınları ve apartman sakinleri üzüntü yaşadı.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis Cenaze Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 

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