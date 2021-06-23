KAYSERİ - Bir apartmanın zemin katındaki dükkanda çıkan yangın söndürüldü
- Yangının söndürülme çalışması - Vatandaşların yangını söndürme çalışmalarına yardım etmesi - Yanan araçlardan görüntüler - Zaman zaman kozmetik ürünlerinin patlaması - Evlerinden çıkartılan vatandaşlar - Dükkan içinde yaşanan patlamada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldıYANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de 14 katlı apartmanın zemin katında bulunan dükkanda çıkan yangın söndürüldü.Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'ndeki 14 katlı apartmanın zemin katında bulunan parfümeri dükkanında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Çevrede bulunan vatandaşlar hortum ve araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleri ile müdahalede bulundu.İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler binada mahsur kalan vatandaşları kurtardı.Dükkanda bulunan bazı kozmetik ürünlerinin patlaması paniğe neden oldu.Yangın, ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışması ile söndürüldü.Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yangında dükkan, bina önündeki 3 araç ve apartmanda bulunan iki dairede hasar oluştu.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Yangını gören vatandaşlardan Yusuf Özdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir anda patlama olduğunu söyledi.
Dükkanda 3 kişinin çalıştığına anlatan Özdemir, "Alkol alev aldığı için sanırım patlama oldu. 2 kişinin yanarak çıktıklarını gördüm. Buradakiler de tahliye edildi." dedi.
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