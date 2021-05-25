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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
KAYSERİ - Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

KAYSERİ - Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

- Bıçaklı kavga - Olay yeri - Ekiplerin olay yerinde incelemelerde bulunması - Ambulansın olay yerinden ayrılması Kayseri 'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, TOKİ Demokrasi Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.S. ve F.K, henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından bıçakla yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İlk Müdahale Hastane Akalan Bıçaklı Kavga Sağlık Ekipleri 

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